» شاهد.. رد غير متوقع من مدير مدرسة ذبح الساحر

04 أبريل 2018 - 12:20 ص

كشف الساحر أيمن المنصوري، صاحب واقعة مشهد الذبح بالمدرسة، عن أنه لم يقوم بفقرة الذبح في المدرسة إلا بعد موافقة مدير المدرسة، لافتة إلى أن هذه الفقرة السحرية هدفها الترويح عن الأطفال.

وأضاف "الساحر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الثلاثاء،: "الأطفال نفسهم هم من طالبوا بمشاهدة هذه الفقرة، عشان بيحبوها".

