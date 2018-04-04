السنوات الأربعة القادمة "الأصعب" لهذا السبب

04 أبريل 2018 - 12:30 ص

قال أسامة الدليل، المتخصص بالشؤون الدولية، إن المرحلة القادمة من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018، هي مرحلة تطوير الدولة بعد الانتهاء من تثبيت أركانها، مؤكدًا أن الأربع سنوات القادمة ستكون أصعب لأنها مرحلة البناء.



وأضاف الدليل عبر برنامج ساعة من مصر الذي يذاع على فضائية "الغد" مع الإعلامي خالد عاشور، أنه يجب تقليل عدد الأحزاب السياسية فى مصر، وتجميعها فى تكتلات ضخمة تستطيع من خلالها أن تؤثر فى الشارع المصري وتعيد الحركة السياسية فى البلاد مرة أخري.



وأوضح أن هناك أطماع وبرامج لأطراف بهدف تحقيق تمدد فى المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر ليست بمعزل عن الفوضي التى تحدث فى المنطقة.

