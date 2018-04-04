الغيطي يهاجم "خالد توفيق": كان شايف "مرسي" ملاك

04 أبريل 2018 - 07:00 ص

شن الإعلامي محمد الغيطي - مقدم برنامج "صح النوم" - هجومًا حادًا على الأديب الراحل أحمد خالد توفيق ، مطالبًا الناس بعد نشر أراءه السياسية .



وقال "الغيطي" في برنامجه المذاع على قناة "LTC" : "أحمد خالد توفيق كأديب عمل شغل كويس وكمان تنبأ بوفاته وربما دة دليل إنه كان عنده شفافية .. لكن أرائه السياسية حاجة تانية .. دة كتب كتير عن محمد مرسي وكان شايفه ملاك .. ومش عايزين ناخد على الحكاية دي أوي لأن أحيانًا الأديب مش بيقدر يفصل بين الواقع والخيال".



وأضاف: "مش هتكلم عليه لأنه في دار الحق واحنا في دار الباطل بس ربما كان له أصول إخوانية أو محيط إخواني .. لكن أنا مش هحكم على أرائه السياسية خالص".



واستدرك : "إذا كان كلامه عن مرسي من مساويء الراحل فاطمسوها" حسب تعبيره.



الفيديو:





