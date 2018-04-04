غلق مصنعى حلويات ومخزنى زيت وبقالة ببنى سويف

04 أبريل 2018 - 07:05 ص

أصدر المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف قرارًا بغلق مصنعين للحلويات ومخزنى زيت وبقالة لمخالفتهم الاشتراطات الصحية ولتشكيلهم خطرًا على الصحة العامة رصدت حملة من مكتب مراقبة الأغذية ببني سويف التابع لمديرية الصحة عدد من المخالفات والمخالفات التي تشكل خطرًا على الصحة العامة داخل مصنعين للحلويات أحدهما بدون ترخيص بمدينة بني سويف.



وحررت الحملة مذكرة بالواقعة وبعرضها على المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف والذي أصدر قرارا بالغلق الإداري للمنشأتين كما أصدت حملة من مكتب مراقبة الأغذية بمركز الفشن جنوب بني سويف عدد من المخالفات التي تشكل خطر على صحة المواطنين داخل مخزن للزيت تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة إدارة "أحمد.م.س" فقرر المحافظ الغلق الإداري للمنشأة.



كما أصدر حبيب قرارًا إداريًا بغلق مخزن بقالة تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة إدارة "أحمد. م. س." بمركز الفشن جنوب المحافظة لوجود نقص في الاشتراطات الصحية ومخالفات وملاحظات أخرى رصدها مكتب مراقبة الأغذية.