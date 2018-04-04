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ضبط 10 أطنان لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي

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بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

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ضبط قسم مراقبة الأغذية بإدارة الفشن الصحية التابع لمديرية الصحة ببني سويف بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الوزارة، اليوم، سيارة نقل فنطاس بداخلها 10 أطنان لبن فرز غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وردت معلومات سرية إلى مكتب مراقبة الأغذية بإدارة الفشن الصحية بقيادة محمد محمود مراقب أول أغذية الفشن تفيد بقيام سائق سيارة نقل فنطاس محملة بكمية من اللبن بالتردد على مدينة الفشن لتوزيعها على عملائه بالمحلات والسوبر ماركت.

وبإعداد كمين للسيارة أثناء دخولها مدينة الفشن جرى ضبطها وبتفتيشها عثر بداخلها على 10 أطنان ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي مخالفة القانون 132 لسنة 1950 ميلاديًا، والقانون 10 لسنة 1966 تم التحفظ على السيارة وبداخلها الألبان.

وحرر محضر بالواقعة وجرى إخطار المستشار أيمن إدريس مدير نيابة الفشن للتحقيق في ملابسات الواقعة.

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