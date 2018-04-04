» تعرف على مكان المدينة المذكورة بالقرآن "إرم ذات العماد"

04 أبريل 2018 - 07:13 ص

سلط تقرير لموقع العربية الضوء على البحث حول مدينة "إرم ذات العماد" المذكورة بالقرآن الكريم ، مؤكدًا بوجود اعتقاد أنها تقع بصحراء "الربع الخالي" التي تجمع بين 4 دول وهي السعودية والإمارات وعمان واليمن .



ويعتبر الربع الخالي أكبر صحراء متصلة في العالم ، وتصل ارتفاعات كثبانه الرملية إلى 45 مترًا أحيانًا ، ولا ينصح بالذهاب له دون "دليل".





ويعد الدخول للربع الخالي دون "دليلة" موتا محققا منذ القدم، حيث تقل موارد المياه ويصعب الخروج من متاهات الرمال، التي تسمى "الرباضات"، وهي الرمال التي قد ينغرس فيها كامل الإنسان لركبتيه في الرمال.

وتتنوع الكثبان الرملية في الربع الخالي، فالبعض منها ثابت والآخر متحرك، كما تتشكل بعضها بحذوة الحصان، وبعضها قبابي، والبعض الآخر نجمي، وبعضها طولي ويمسى العروق.

وتشترك أربع دول في امتلاك أجزاء من الربع الخالي هي السعودية واليمن وعمان والإمارات، ويقع الجزء الأكبر منه داخل الحدود السعودية، حيث تفوق مساحته 600 ألف كيلومتر مربع.

الحياة في الربع الخالي

يعتقد البعض أن البشر لا يعيشون بالربع الخالي، نسبة لهذا الاسم الذي يعده البعض خطأ، وكانت هناك عدد من القبائل تسكن الربع الخالي منذ القدم وحتى الوقت الحالي.

ويشير الرحالة الشهير "فلبي" عن سبب التسمية، أنه لم يساوره شك في أن العرب يستخدمون بصفة عامة مصطلح الربع الخالي، للإشارة إلى تلك البراري الفسيحة والغامضة والمجهولة، التي تمتد بين يبرين وحضرموت من جهة، وبين عمان ونجران من جهة أخرى، ويذكر "فلبي" أن البدو الذين يعيشون في تلك المواقع يألفون تلك التسمية رغم أنهم يعيشون فيها.

ثروات ونفط

يشير الدكتور عبدالعزيز بن لعبون، مستشار نفط سابق في أرامكو السعوية، وأستاذ الجيولوجيا بجامعة الملك سعود، إلى أن الربع الخالي من أكثر مناطق العالم غنى بالنفط، وقد تم اكتشاف مخزون هائل تحت هذه الرمال العظيمة، كما في حقل الشيبة، وهو موقع إنتاج رئيسي للنفط العربي الخفيف. إضافة إلى حقل الغوار، أكبر الحقول في العالم يمتد ليصل جنوبه لأجزاء الربع الخالي الشمالية.

وأضاف بن لعبون "توجد في الربع الخالي المياه بكثرة في تكوينات الايوسين الجيرية، وهي نفس الطبقات التي تحمل المياه في الأحساء".

المدينة الضائعة

يشير النص القرآني لذكر الأحقاف ووجود مدينة لم ير مثلها في البلاد "إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد"، وقد ذكر النص القرآني وجودها بالأحقاف ولا تزال هذه المدينة تشغل تفكير الكثير من الآثاريين والمستشرقين الذين بحثوا كثيرا عن هذه المدينة لعلهم يجدونها.

ويعتقد الكثير من علماء الآثار أن المدينة مدفونة تحت الرمال، والذي هو جزء من العذاب الذي وقع على المدينة ليتم دفنها كما في النص القرآني.

ويعد "فلبي" أشهر من بحث عن هذه المدينة في تلك المناطق، عندما اخترق الربع الخالي بعد عام واحد من دخول أول مستشرق لهذه الصحراء "برترام ثوماس 1931" ليدخل الصحراء في عام 1932، ويأتي من بعدهم المستشرق الشهير "مبارك بن لندن ثيسغر" الذي ألف كتاب الرمال العربية، وصف الحالة الإنسانية للعيش في الربع الخالي.

ويعد الربع الخالي ممراً لقوافل التجارة التاريخية، والتي تنطلق من جبال ظفار، لتمر بأكبر مدينة ذات عماد "إرم ذات العماد" لتنطلق منها نحو أنحاء متفرقة من الجزيرة العربية.

وكانت هناك اكتشافات لمدن تاريخية على أطراف الربع الخالي، يعتقد البعض حين اكتشافها أنها المدينة المنشودة، لكن سرعان ما يتم التراجع عن هذا الاعتقاد.

أجمل مواقع التصوير

يرى العديد من المصورين الفوتوغرافيين، أن الربع الخالي أهم مراحل حياتهم في مجال التصوير والتقاط الصور لتلك الكثبان الرملية والتلاعب بالضوء والظل، لنقل هذه المجاهيل نحو أعين الناس والمهتمين.

المصور "سياف دشن" عضو رابطة مصوري بيشة وأحد الذين التقطوا العديد من الصور الفوتوغرافية للربع الخالي، وهو الذي يعمل بشرورة منذ ثلاث سنوات، وقد استهوته الرمال بكثبانها الغالية والشاهقة كالجبال ورمالها الناعمة وانكسار ضوء الشمس على تجاعيد تلك الكثبان، شدته كثيرا كمصور ليلتقط صورا كثيرة للربع الخالي.

فيما نشر المصور الفوتوغرافي العماني "أحمد الطوقي" العديد من الصور للربع الخالي على حساباته في مواقع التواصل من خلال التقاطات كثيرة من الأعلى لأشكال متنوعة من الرمال الواقعة في منطقة الحشمان.