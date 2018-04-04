تنفيذ 63% من أعمال محور عدلى منصور ببنى سويف

04 أبريل 2018 - 07:31 ص

كشف المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف عن تنفيذ 63% من أعمال محور عدلى منصور على النيل جاء ذلك خلال تفقده سير الأعمال بالمحور والذى تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمعدلات تنفيذ قياسية.



وتابع المحافظ مستجدات الأعمال بالمشروع وللوقوف على مراحل العمل المقبلة لسرعة تذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول والذى يعد يمثل مشروعًا حيويًا وقوميًا للمحافظة.



واستمع المحافظ لشرح من المهندسين المختصين والمشرفين عن معدلات التنفيذ بقطاعات المحور ونسبة الإنجاز فى كل قطاع من حيث أعمال القواعد الخرسانية والأعمدة والخوازيق والشدات المعدنية والخشبية والأعمال الصناعية.



ففى القطاع الغربى تم صب البلاطة العلوية لكوبرى طريق ديمو والذى سبقها صب البلاطة السفلية لسقف الكوبرى وفى القطاعين الشرقى والنيل فيما يتعلق بالجديد فى الأعمال يجرى استكمال صب القواعد فى قطاع النيل وصب عدد وبات فى باكيتين ويجرى تنفيذ أعمال النجارة والحدادة لـ 2 باكية فى البلاطة العلوية فى كوبرى النيل من الناحية الشرقية تمهيدًا لصبها بالإضافة إلى أنه جار أعمال الحفر لتجهيز حوائط الكيستون وأعمال التربة الزلطية لأعمال الطرق فى البر الشرقى والغربى.



أوضح المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل أن المحور يشمل إنشاء عدد من الكبارى فمن الناحية الغربية سيتم إنشاء 2 كوبرى علوى أعلى هذه المنطقة " كوبرى على السكة الحديد وعلى ترعة الإبراهيمية وعلى طريق بنى سويف – القاهرة الزراعى وكوبرى أعلى طريق الفيوم الجديد" بالإضافة إلى كوبرى علوى على النيل إضافة إلى 3 طرق وهى الطريق الموصل من طريق الكريمات - بنى سويف لتسهيل البدء إلى بداية الكوبرى العلوى على النيل من الناحية الشرقية وطريق من نزلة كوبرى النيل حتى مطلع كوبرى السكة الحديد وطريق من نزلة كوبرى السكة الحديد والإبراهيمية وطريق بنى سويف – القاهرة الزراعى حتى مطلع كوبرى الفيوم الجديد.