أديب يكشف أسرارا جديدة عن سبب انتحار نجل الفخراني

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الحوت الأزرق

انتحار نجل حمدي الفخراني

كشف الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "كل يوم" - أسرارًا جديدة عن السبب الذي أعلنته أسرة البرلماني السابق حمدي الفخراني بخصوص وفاة نجله "خالد".

وقال "أديب" في برنامجه المذاع على قناة "ON E T" : "فيه ناس مقربين من الولد قالوا إنه انتحر بسبب لعبة اسمها (الحوت الأزرق) .. أنا قلت للجماعة هنا شوفوا لنا ايه اللعبة دي .. فاكتشفت إن اللعبة دي موجودة في العالم كله .. وإن اللعبة دي اخترعها شاب روسي خد حكم بالسجن 3 سنين .. ودي قصة بنت عندها 12 سنة وتعتبر أصغر ضحية للحوت الأزرق .. واكتشفت إن في مصر مش ابن حمدي الفخراني بس لكن فيه شباب كتير مات باللعبة دي .. شبابنا متساب لدة".

وأضاف: "قعدت أبحث ايه هي الحكاية واكتشفت إن البلد الغربية عملت خطوط ساخنة للناس اللي بتلعب اللعبة دي .. اللعبة دي بتخليك كل يوم تعاقب نفسك .. تقطع في جسمك .. وتتفرج على ألعاب رعب .. وتتفرج على أفلام رعب في أوقات معينة من الليل .. يعني هو كل يوم بيعيدك مرحلة من مراحل كُره الذات وكُره حياتك إن أنت تصل لمرحلة إنك تنتحر ".

وتابع: "في العالم بقى فيه مطاردة كبيرة لهذه اللعبة لأنها بتوصلك للانتحار فلو أي شاب عنده بدايات ضيق أو اكتئاب .. في 50 يوم هتخلص على نفسك .. اللعبة فيها تصاعد يعني في البداية هتشوف أفلام بعناوين معينة .. وهتضرب نفسك في حتت معينة .. بيحصلك نوع من أنواع غسيل المخ الكامل ".

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