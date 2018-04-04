» مرشح لحزب الله: أنا عبد لحسن نصر الله

04 أبريل 2018 - 08:15 ص

تداول نشطاء من لبنان مقطعًا فيديو لأحد المرشحين للانتخابات البرلمانية اللبنانية عن حزب الله يقول فيه : "أنا عبد لحسن نصر الله".



وقال الشيخ حسين زعيتر، مرشح حزب الله في جبل كسروان، إنه "عبد من عبيد حسن نصر الله، وخادم لشيعة آل محمد".

ويظهر الفيديو الذي نشره موقع "لبنان الجديد" حسين زعيتر أمام جمع من مؤيدي حزب الله، خلال إحدى جولاته الدعائية قبل الانتخابات.

وحسين زعيتر، ينحدر من بلدة القصر البقاعية، وهو مسؤول حزب الله فيما يعرف بالمنطقة الخامسة (جبل لبنان والشمال)، وأعلن الحزب ترشيحه مؤخرا في الانتخابات النيابية بدائرة كسروان - جبيل.

وأدى ترشح حسين زعيتر إلى حدوث خلافات في تحالف حزب الله مع التيار الوطني الحر الذي يترأسه وزير الخارجية جبران باسيل، وفقا لصحيفة "الأخبار" الموالية للحزب.

ونقل موقع "جنوبية" عن الشيخ الشيعي محمد علي الحاج العاملي، قوله إن ما صرح به زعيتر "ليس منطقا إسلاميا، بدليل كيفية تعاطى النبيّ محمّد مع أصحابه وجماعته كواحد منهم ،كإخوان كذلك الإمام علي، إذ يجب أن نقتدي بهم".

وأضاف العاملي: "أستبعد أن يكون السيد حسن نصرالله نفسه يقبل بهذا الكلام"، وأرجع مثل هذه التصريحات إلى تفشي "النفس الاستسلامي والاستعبادي" بين الناس.

وأضاف: "هذا المستوى هو مستوى منحط في الخطاب والأداء وبالتعاطي".

بدورهم، شن ناشطون هجوما على زعيتر، قائلين إنه يعطي انطباعا عن عقلية المسؤولين في حزب الله.

وكان نائب سابق عن حزب الله، يدعى علي عمار، أثار جدلا واسعا قبل نحو عامين، بوصفه شعوره حين محاولته تقبيل حذاء نصر الله، بأنه صعد إلى "الملكوت".