» رسالة لـ"خالد توفيق" منذ 11 عاما..تعرف عليها؟

04 أبريل 2018 - 09:28 ص

قام الداعية الإسلامي عصام تليمة بنشر رسالة كان قد كتبها الأديب الراحل أحمد خالد توفيق له منذ 11 عاما .

وأضاف تليمة علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : رحم الله الدكتور أحمد خالد توفيق رحمة واسعة لم يكن بيني وبينه لقاء مباشر فقط كانت بيني وبينه رسالة واحدة بدأت منه بكرمه ولطفه عندما كتبت مقالات هاجمني فيها المتشددون سنة 2007 فوجدته يرسل هذه الرسالة الكريمة.

وجاء نص رسالة الأديب الراحل لتليمة كالآتي :

(كل مقالاتك رائعة وهي عبارة عن ماء بارد يصب فوق تفكير هذه الأمة الذي يشبه تفكير أوروبا في العصور الوسطى.. قلبي عليك من التعليقات الوقحة والتحرش والاتهام في العقيدة من أسماء مثل (عابس الوجه) و(نانسي) لكنك على حق.. وشجاع حقا.. والله يعرف أنك أردت صلاح هذا الدين .. فأخطر أنواع النفاق نفاق العلماء للعامة بأن يقولوا لهم ما يريدون سماعه.. أنت لست منافقا يا شيخ عصام ولن تكون.. بارك الله فيك.. أرسلت بالرد لبريدك لأن الموقع لا ينشر تعليقاتي. د.أحمد خالد توفيق أستاذ طب بطنطا).

وقد لاقي منشور تليمة ردود أفعال واسعة حيث علق حساب فاطمة منتصر : الله يرحمه ويغفر له ، قضي خبر وفاجعة وفاته علي كثير من العبث الدائر، وهو لا ينتمي لاي شيء الا الي الضمير المسلم الواعي.

بينما علق حساب طلعت محمد الله يرحمه ويحسن إليه رجل مثقف وعالم متزن رحل فى زمن قل فيه الرجال.

الأديب الراحل أحمد خالد توفيق من مواليد طنطا بمحافظة الغربية عام 1962، ويعمل طبيبا وأديبا، ويعتبر من أبرز الكتاب العرب فى مجال أدب الرعب والأشهر فى مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمى .

ومن أبرز أعماله سلاسل ما وراء الطبيعة، فانتازيا، سافارى، وصدر له روايات "نادى القتال، يوتوبيا، السنجة، مثل إيكاروس، فى ممر الفئران".

كما صدر له عدد من المجموعات والقصص القصيرة منها " قوس قزح، عقل بلا جسد، حظك اليوم، الآن نفتح الصندوق، الآن أفهم، لست وحدك" ، بالإضافة إلي إصدارات أدبية أخري.



