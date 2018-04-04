» نافعة : أنا من أوائل المؤيدين للسيسي ..في هذه الحالة؟

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الرئيس السيسي

حسن نافعة

تحول ديمقراطي

الفترة الثانية

أول المؤيدين

قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية إنه سيكون من أوائل المؤيدين للرئيس عبد القتاح السيسي إذا مهّد الطريق في فترة رئاستة الثانية للتحول الديمقراطي.

وأضاف نافعة علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "سأكون أول المؤيدين للسيسي والداعمين له إذا استخدم فترة ولايته الثانية في تمهيد الطريق نحو تحول ديمقراطي حقيقي يسمح لكل المواطنين بالمشاركة الفعالة في الحياة السياسية ويمكنهم من اختيار ممثليهم الحقيقيين في انتخابات مجلس النواب ومن اختيار حر لرئيس يعبر عن طموحاتهم في انتخابات 2022.

كما أشار نافعة أيضا إلي أن فترة الولاية الثانية ستكون حاسمة في تحديد مستقبل مصر،  فالرئيس الحالي سيسعى للاحتفاظ بالسلطة, وإذا لم ينجح سيسعى لضمان نقلها إلى أحد معاونيه, لكن كيف ستتصرف المعارضة؟ هل تنجح في الضغط لتحويل انتخابات 2022 إلى فرصة حقيقية للتغيير السلمي أم تستمر في المكابرة والمزايدة على بعضها البعض؟


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