ماهر فى رسالة قوية لـ"السلطة": "الرئيس خلاص فاز"

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احمد ماهر

وجه الناشط السياسي أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 أبريل، رسالة إلي السلطة، بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى، بولاية ثانية.

وقال ماهر عبر تغريدة له موقع تويتر:"الرئيس خلاص فاز بالانتخابات، قللوا المظالم شوية".

وأضاف: "الرئيس نجح خلاص، لا يوجد تهديد يذكر وعملتوا اللي عايزينه وزيادة، والظروف الداخلية والخارجية ماشية معاكم زي الفل".

وتابع،:"خفوا الدنيا شوية، واسمعوا للناس، قللوا الاحتقان،عارف إنكم مش شايفين أي احتقان ولا غليان، بس بجد فيه، وقللوا المظالم بقي ".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينه نافعة حيث قال مصطفي عبد الخالق، :"ياريت أنت واللي زيك، اللي يسمعو الناس، ويحكمو بصيرتهم شويه، وبلاش نظرية المؤمرات اللي كلت نص عقولكم دي، كل حاجة مؤامرة".

وأضاف أخر قائلًا، :"عن أى مظالم يا أخى تتحدث عندما تحارب الدولة الإرهاب وتحبس الإرهابيين هل هذه هى المظالم التى تقصدها".


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