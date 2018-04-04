إعلامي شهير: "أبوتريكة" لم يتعاطف مع الإخوان

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قال الإعلامي أحمد سعيد، إن 25 يناير ثورة قامت لتغيير نظام فاسد، وليست نكسة أو مؤامرة، مشيرًا إلى النجم محمد أبو تريكة، الأسطورة المصرية، لاعب كرة القدم السابق، لم يتعاطف مع الإخوان نهائيًا، ولم يعلن عن موقفه السياسى.

وأوضح "سعيد"، خلال حواره ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن القضاء برأ أبو تريكة من تهمة الإخوان، ولا يوجد حكم واحد ضده، ولم يعلن أي موقف ضد الدولة أو الجيش.

واستكمل سعيد حديثه: "أبو تريكة يقوم بكتابة منشورات وتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي تؤيد الجنود وتشجع القوات المسلحة، ولم يكتب أي شيء يؤيد به جماعة الإخوان".

واختتم كلامه قائلاً: "أبو تريكة لم يهرب خارج مصر، وكان يريد أن يثبت للعالم كله أنه ليس له علاقة بالدماء، ووجوده في قطر ليس له علاقة بانتمائه للإخوان.

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