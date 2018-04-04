سجال بين المتحدث السابق لـ"عنان" وأبو النجا

04 أبريل 2018 - 09:59 ص

دار سجال بين الدكتور محمود رأفت المتحدث السابق باسم الفريق سامي عنان بالخارج، والفنان خالد أبو النجا والمعروف بتأييده لثورة يناير.

من جانبه قال رأفت: "الأسوأ لم يأت بعد حدث الربيع العربي بفعل طفرة الإنترنت التي حررت السلوكيات بعيدًا عن سبل التربية التقليدية من أسرة ومدرسة وشارع".

وتابع خلال تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "منذ انتهاء الانتداب كان كل جيل حصاد ما قبله، فجيل القمع بالستينات نتج عنه جيل خانع بالثمانينيات، ما يجري اليوم سينتج جيل به رغبة تدمير لم يرها التاريخ".

فيما رد "أبو النجا" علي حسابه بقوله: "بالعكس ! جيل سيكون أذكي من الأنظمة وسيغير النظام من داخله!".

وقد تفاعل رواد تويتر حول هذا السجال، فقال أحمد علي: "مش كل حاجة أنت شايفها فى أى بلد تانية لازم تتطبق عندنا، إحنا شعب لينا عادتنا وتقلدينا متحولش تمحى كل ده فى سبيل أنك عايزة يكون حر، لا إحنا محتاجين قانون يمشى على الكل إخلاق وضمير ما بنا".

وأضاف آخر: "أنا ولا إخوان ولا حتى مع إللى بيحصل فى البلد حاليا، أنت محمل النظام الحاكم مسؤليات كتير وشايف إن البلد هتتغير لو النظام تغير بالعكس الناس وأخلاقهم اللى محتاجة تتغير وده اللى محتاج ثورة".