سلامة: 4 أسباب وراء عزوف رجال الأعمال عن مصر

04 أبريل 2018 - 10:02 ص

أكد عبد الناصر سلامة, الكاتب الصحفى, أن رجال الأعمال بدأوا يعزفون عن الساحة الاقتصادية بهذه المرحلة وذلك لأسباب عدة, فعوامل الجذب فى الخارج أكثر من الداخل كما أنه على الرغم من أن العمالة فى القطاع الخاص تستحوذ بنسبة 75% إلا أن معظمهم ليسوا منتجين بل عمالة زائدة.

وأضاف سلامة خلال مقاله بالمصرى اليوم تحت عنوان "أزمة رجال الأعمال" أن من أسباب هروب رجال الأعمال, أيضًا الفترة ما بعد ثورة 25 يناير فأغلبهم قضوا وقتا طويلاً بين النيابات والمحاكم لاتهامات بالفساد وقد يكون بينهم من لم يكن في عداد المظاليم ولكن غادروا البلاد هربًا من العدالة.

وتابع الكاتب الصحفى: "هذه الفترة توجد ظاهرة خطيرة وهى أفضلية استثمار المصريين فى الخارج، والأسباب فى ذلك كثيرة، بدءًا من ماليزيا فى جنوب شرق آسيا، وحتى المملكة المغربية فى أقصى غرب شمال أفريقيا، يجب أن نتوقف أمام ذلك ولا نتعامل معها كما تعاملنا مع الكثير من الظواهر التى كانت خصمًا من رصيد المجتمع وتطوره، كهجرة العمالة المتعلمة أو المدربة، أو وجود ما يزيد على ثمانية ملايين من الثروة البشرية بلا عمل.