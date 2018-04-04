  • الأربعاء 04 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:49 ص
بحث متقدم
صلاح

محمد صلاح يستعد اليوم للقاء مانشستر سيتى

كان

الأسوانى يرد على مهاجمى "جمهورية كأن"

عمرو أديب

أديب يفتح النار على "ألتراس أهلاوى"

ابو النجا

سجال بين المتحدث السابق لـ"عنان" وأبو النجا

البرادعي

البرادعي ناعيًا "توفيق": كنت عرابًا للشباب

ابوتريكة

إعلامي شهير: "أبوتريكة" لم يتعاطف مع الإخوان

أردوغان

شقيق الإسلامبولي يدعو لـ "أردوغان" بهذا الدعاء

احمد ماهر

ماهر فى رسالة قوية لـ"السلطة": "الرئيس خلاص فاز"

حسن نافعة

نافعة : أنا من أوائل المؤيدين للسيسي ..في هذه الحالة؟

الأديب أحمد خالد توفيق

رسالة لـ"خالد توفيق" منذ 11 عاما..تعرف عليها؟

اليوم.. استكمال محاكمة قاتل "عروس بنها"

قضايا وحوادث

ضحية عروس بنها
ضحية عروس بنها

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تأجيل محاكمة 16 متهمًا في أحداث يناير بالمنيا

#

4 معمرات ببنها يدلين بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية

#

بعد قليل..محاكمة دومة في أحداث"مجلس الوزراء"

#

الإعدام لعاطل قتل عاملاً داخل مسجد

قتل

قتل عروسة

عروس بنها

تقى ناجى

قتل عروسة فى القليوبية

تباشر محكمة جنايات بنها، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين بقتل "تقى ناجي" والمعروفة إعلاميًا بعروس بنها.

كانت محكمة جنايات بنها، قررت تأجيل النظر في قضية "تقى ناجي" المعروفة إعلاميا بـ"عروس كفر الجزار"، لحين البت في طلب دفاع المتهمين برد هيئة المحكمة، الذي نظرت فيه أمس الثلاثاء دائرة المدني الكلية بمحكمة بنها، وقضت ببطلان الدعوى المقدَّمة من المتهمين في رد هيئة المحكمة، وألزمت المدعين بدفع غرامة 12 ألف جنيه.

وأشار المستشار أحمد البرنس، محامي أسرة المجني عليها، أنه بعد صدور الحكم سيتم النظر في القضية أمام محكمة الجنايات اليوم، في طورها الطبيعي.

كان المستشار أحمد عبد الله المحامي العام لنيابات شمال بنها أمر بإحالة المتهمين "حسان. ص" وصديقه "أحمد. ح" وشقيقة المتهم الأول بتهمة قتل تقى ناجي يوم نقل منقولات الزوجية الخاصة بها مستغلين وجودها بمفردها في المنزل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دفاع عن المهنة .. وليس عن المصري اليوم ومصر العربية

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

السنوات الأربع القادمة

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» انتحار طالب فى المنوفية.. والسبب
» بلاغ يتهم حازم عبد العظيم بإهانة الرئيس
» اكتشاف علاج جديد للسرطان .. قد يُحدث صيحة بعالم الطب
» هجوم كاسح على مطربة لبنانية بعد سبها لفضل شاكر
» مرشح لحزب الله: أنا عبد لحسن نصر الله
» أنباء عن مقتل "سيف الإسلام القذافي"
» نافعة : أنا من أوائل المؤيدين للسيسي ..في هذه الحالة؟
» تعرف علي أسعار الدولار اليوم
» تعرف على مكان المدينة المذكورة بالقرآن "إرم ذات العماد"
» 116 قتيلاً وجريحاً بمجزرة في مدرسة قرآنية
» رسالة لـ"خالد توفيق" منذ 11 عاما..تعرف عليها؟

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية