أديب يفتح النار على "ألتراس أهلاوى"

04 أبريل 2018 - 10:17 ص

طالب الإعلامي عمرو أديب رابطة مشجعي النادي الأهلي بتقديم ضمانات من أجل الإفراج عن أعضائها المحتجزين، على خلفية أحداث مباراة مونانا الجابوني.

وقال أديب خلال برنامجه "كل يوم "، مساء أمس الثلاثاء، إن الكابتن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، هو الأولى باستخلاص هذه الضمانات من الرابطة وتساءل: "أين هى الضمانات؟ هل أنتم كيان له يمكن الوثوق به؟".

وأضاف أديب متسائلًا: "تيجي النهاردة تقول لي الكلام ده، وبعد كده تهاجم الشرطة وتهاجم الحكومة المصرية، وبتكسر وبتعمل".

وتابع: "هل لو حصل حاجة زي دي، هتقول لي دول اللي عملوا الشغب، هتجيب لي أساميهم وصورهم، ولا هتقول لي دول قلة مالناش دعوة بيهم؟ ".

وشدد أديب قائلا: أي اتفاق في الدنيا فيه أخد ورد، إيه هو المقابل؟" مشيرًا إلى أن هناك طريقة أخرى تتمثل في القانون والمساءلة.

وقال: "لو أنتم صادقين، تعالى قول لي مين الرؤساء بتوعكم، مين الناس اللي بتتعهد بالكلام ده، إيه هي الضمانات، لو حصل تجاوزات هكلم مين؟".

وأضاف: "خلينا نبقى رجالة ونتكلم جد، ولا أنت بتطلع بيان عشان تجلب تعاطف الإدارة المصرية، وتخرج الشباب، وبعد كده خالتي وخالتك واتفرقت الخالات؟".

وأوضح أن "هذا البيان ليس ملفًا للرئيس، يجب على الخطيب دراسته، ورفعه إلى وزير الشباب والرياضة. الرئيس عمل مبادرته قبل كده من خلال هذا البرنامج".

وأصدرت رابطة مشجعي النادي الأهلي بيانًا، الثلاثاء، ناشدت فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي العفو عن جماهير الفريق المحتجزة خلال مباراة مونانا الجابوني.

وأعلنت الرابطة، في بيانها، رفضها استغلال أي قنوات خارجية للتربص بالدولة المصرية، مؤكدة التزامها بعدم الخروج على النص أو التجاوز ضد الجهات الأمنية.