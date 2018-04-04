البرادعي ناعيًا "توفيق": كنت عرابًا للشباب

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نعي

وفاتة

البرادعي توفيق

نعى الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق، الروائى أحمد خالد توفيق، بعد وفاته أول أمس بأزمة قلبية حادة، قائلًا: "رحم الله الأديب الموهوب الدكتور أحمد خالد توفيق وأسكنه فسيح جناته".

وأضاف فى تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، "كان عرابًا للشباب وجزءًا من وجدانهم وإيمانهم بالحرية والعدالة الاجتماعية"

وتابع: "غاب عنا بجسده ولكن فكره وقيمه الإنسانية التى تجسدت فى ثورتنا النبيلة سيبقيان قدوة لنا ومنارة نهتدى بها".

وأردف: "من خلال تعايشنا مع الانحطاط والفساد فى دستوبيا أحمد خالد توفيق استطاع بإبداعه أن يرسخ فى نفوسنا بطريقة جدلية القيم الإنسانية التى لا يمكننا التنازل عنها أو العيش بدونها، رحمةً الله عليه".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "البرادعي" حيث قال سيف الدين: "أنت رقم مهم فالمعادلة وليك دور أساسي فى 25 يناير كتير فاهمينك وهيقفوا معاك وبجوارك اتحرك يا دكتور المقاطعة الشعبية جابت نتيجة.. والناس وعية وفاهمة كل اللي محتاجينه قائد يحرك المياه الراكدة".

وأضاف آخر قائلًاً: "شخصيات خاطبت العقل شكرًا إنكوا احترمتوا إننا لينا عقول فى وقت الكل مجبر على إبطال عقله والسير مع القطيع".


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