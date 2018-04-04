أمين يطالب محبى خالد توفيق بتكريمه بعد تجاهل وزارة الثقافة

04 أبريل 2018 - 10:20 ص

نعى محمد أمين، الكاتب الصحفى، الأديب الدكتور أحمد خالد توفيق، مشيرًا إلى أنه على الرغم من عراقته وقيمته العلمية لم يكن عضوا فى المجلس الأعلى للثقافة مؤكدًا أن السبب وراء ذلك الشللية التى تعيب من يديرون الثقافة فى البلاد.

وطالب أمين خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "أفراح المقبرة" محبى ومؤيدى الأديب الراحل بتكريمه بعد وفاته نيابة عن المجلس الأعلى للثقافة وذلك بعد أن تجاهلته الوزارة المعنية بالثقافة والأدب، وتجاهله المجلس الأعلى، واتحاد الكتاب.. مع أنه أكثر شهرة من كثيرين فى هذه الهيئات.

وتابع أمين قائلاً: "ومن المعروف أن أحمد خالد توفيق طبيب وأديب، وهو أول كاتب عربى فى مجال أدب الرعب، والأشهر فى مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمى، ويُلقب بـ«العراب»، جاء من طنطا، وعاش كأنه غريب وقد كتب الفانتازيا العلمية وما وراء الطبيعة ومقالات ساخرة، وروايات مثل أفراح المقبرة وفى ممر الفئران ".