شقيق الإسلامبولي يدعو لـ "أردوغان" بهذا الدعاء

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أردوغان

الدعاء

فائدة البنوك

شقيق الإسلامبولي

قال محمد شوقي الإسلامبولي – شقيق خالد الإسلامبولي- قاتل الررئيس الراحل أنور السادات إن كل بلاء في ترك حكم الله وشرعه.

وقام بالدعاء علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلا : "اللهم وفق عبدك أردوغان وخذ بناصيته إلى الحق".

جاء هذا عقب تصريحات أردوغان حول فوائد البنوك والتي وصفها بأنها سبب كل بلاء في عالم الاقتصاد.

وأضاف أن الفائدة تزيد من فقر الفقير، وتغني الغني أكثر، ومؤسسات التمويل هم الذين يقفون وراء ارتفاع نسب الفائدة، وأقولها بصراحة فإنّ بنوك الدولة أيضاً شريكة في ارتفاع نسب الفائدة.


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