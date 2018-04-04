معتز عبد الفتاح: مصر تبنت سياسة انكماشية تجاة أفريقيا

04 أبريل 2018 - 10:21 ص





قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر أخطأت في علاقتها مع الأشقاء الأفارقة، وتبنت سياسة خارجية انكماشية تجاه أفريقيا.



وأضاف "عبدالفتاح"، في لقاء مع قناة "أون لايف" الفضائية قائلا: "هناك دائما مقعد في المقدمة شاغر لمصر في أفريقيا، ولكنها هي التي أخطأت في عصر السادات ومبارك، وكانت أفريقيا "طول الوقت تنتظرنا".



وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن تاريخ مصر حينما تقوى تنشر خيراتها على أشقائها الأفارقة، وحينما تضعف يجدون خللت حتى في علاقاتهم مع أمريكا والدول الأوروبية.

