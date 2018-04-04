تعرف على الأسباب التي دفعت أحمد لتبرع لـ"تحيا مصر"

04 أبريل 2018 - 10:33 ص

روي أحمد إسماعيل، والد الطفل يوسف أحمد إسماعيل، البالغ من العمر 9 سنوات، والذي تبرع بما جمعه بحصالته لمدة 3 سنوات لصندوق تحيا مصر، سبب إصرار الطفل علي فعل هذا العمل الوطني قائلا إن "يوسف" كان يتمنى أن يحضر افتتاح حفل قناة السويس الجديدة منذ 3 سنوات.

وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه عندما بدأت العملية الشاملة في سيناء، تفأجت بأبنه يريد أن يتبرع بما جمعه لصالح الجيش، إلا أن والده أكد له أن الجيش ليس بحاجة لأموال وإنما بحاجة لدعمه والوقوف خلفه، وعندما أعلن الرئيس عن تنمية سيناء، قرر التبرع بما جمعه لمدة 3 سنوات وهو 3345 جنيها لصالح تنمية سيناء.

وأشار، إلى أنه طلب منه أن يتوجهوا للبنك لوضع الأموال لصالح صندوق "تحيا مصر"، إلا أنه أصر على التوجه للصندوق بنفسه وهو يرتدي الزى العسكري.