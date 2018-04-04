جودة يطالب الرئيس بفتح نقاش مع "المبطلين لأصواتهم"

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دعا سليمان جودة, الكاتب الصحفى, الرئيس عبد الفتاح السيسي مع بداية فترة رئاسته الثانية, إلى أن يجرى استطلاعا للرأى حول الأسباب التى دعت الناخبين الذين صوتوا للمرشح موسى مصطفى موسى أو من أبطلوا أصواتهم, مؤكدًا أن بهذا العمل سيبدأ الرئيس  فترته بروح راقية  ديمقراطية من أجل بناء الدولة.

وأضاف جودة خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "روح رئاسية", أن هناك أسباب قطعًا، فى حالة إبطال الصوت، ولابد أن تعرفها الدولة في أعلى مستوى فيها.. والرئيس مدعوّ إلى معرفة هذه الأسباب، لأن الذين أبطلوا أصواتهم ليسوا قليلين، ولأنهم في النهاية مواطنون غاضبون من شىء ما.. وهذا الشىء، لا بديل عن أن يكون واضحًا أمام صاحب القرار.

واستكمل: "هؤلاء مسئولون منك، وفى الغالب فإن الجزء الغالب منهم ليس مختلفًا عليك، ولكنه مختلف معك.. وهذا حقه الذى يجب أن نحترمه، أدعوك يا سيادة الرئيس إلى أن يكون هؤلاء الذين لم يعطوك أصواتهم محل اهتمام من جانبك".

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