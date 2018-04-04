معلومة مهمة من "الأرصاد" للمواطنين

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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد طقسا لطيفا على السواحل الشمالية، معتدلا على باقى أنحاء الجمهورية، مائل للحرارة نهارًا باردًا ليلًا، منوهًا بأن اليوم سوف نشهد نشاط للرياح على كل أنحاء الجمهورية لكنه غير مؤثر كالموجة التى شهدناها مؤخرًا.
 

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أننا سوف نشهد أيضًا سحب منخفضة ومتوسطة تتسبب في غياب الشمس لبعض الفترات، مما يزيد من شعورنا بأن الجو لطيف..

ونوه بأن البحر المتوسط مناسب لكل الأنشطة البحرية بينما البحر الأحمر به إضطراب.
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