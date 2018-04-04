وزيرة السياحة تلتقى وفد ضباط الشرطة الأمريكية خلال زيارتهم لمصر

04 أبريل 2018 - 10:47 ص

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وفدا من قيادات وضباط من الشرطة الأمريكية وأسرهم، وذلك قبيل انتهاء زيارتهم لمصر والتي تم تنظيمها تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية وذلك بالتنسيق مع وزارات السياحة والآثار والطيران والشركة القابضة للسياحة والفنادق وتضمنت زيارات لعدة مناطق سياحية وأثرية في القاهرة والأقصر والغردقة.

وخلال اللقاء رحبت وزيرة السياحة بالوفد الأمريكي معربة عن سعادتها بهذه الزيارة، وأشارت إلى العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة الامريكية في كل المجالات خاصة السياحة.

وقالت إن نجاح هذه الزيارة هو ثمرة جهد وتعاون وثيق بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارات السياحة والآثار والداخلية والطيران والشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وأكدت وزيرة السياحة أهمية الزيارة وقالت إن وجود قيادات وضباط من الشرطة الأمريكية خاصة شرطة نيويورك هي رسالة تؤكد للعالم ما تتمتع به مصر من أمن وأمان حيث تعتبر شرطة نيويورك أكبر قوة شرطية في الولايات المتحدة الأمريكية وهي واحدة من أقدم إدارات الشرطة التي أنشئت في الولايات المتحدة.

وأشارت الى أن السوق الامريكي يمثل 3%‏ من السياحة الوافدة الى مصر وأن الوزارة تعمل على زيادة اعداد السائحين الأمريكيين خلال الفترة القادمة.

وتم خلال اللقاء عرض فيلم قصير أعده الوفد عن رحلته الى مصر بدءًا من وصولهم الى المطار ومرورا بكافة المناطق السياحية والأثرية التي زاروها.

وقد طلبت المشاط من الوفد نقل صورة حقيقية عن تجربتهم في مصر إلى أقاربهم وأصدقائهم وزملائهم ورؤسائهم في العمل بعد عودتهم وحثهم على زيارة مصر لمعايشة تجارب رائعة مماثلة والاستمتاع بتنوع وغنى المقصد السياحي المصري وأضافت ان كل واحد منهم أصبح الآن سفير للسياحة المصرية ودعتهم للعودة مرة اخرى الى مصر .

ومن جانبهم أعرب الوفد الأمريكي عن سعادتهم البالغة بزيارة مصر التي كانت حلم بالنسبة لهم وأشاد الوفد بكرم ضيافة الشعب المصري وما شعروا به من حفاوة في استقبال الضباط المصريين لهم كما أعربوا عن امتنانهم لجميع القائمين على تنظيم هذه الرحلة التي وصفوها بأنها رحلة ناجحة بكل المقاييس.

من ناحيته أشاد كابتن بيتر أندريا من شرطة نيويورك والذي تحدث نيابة عن الوفد بالإجراءات الأمنية في مصر وقال أن الوفد يضم قيادات وضباط من شرطة نيويورك وأنهم لديهم خبرة كبيرة في مجال الأمن وأنهم لمسوا مهنية عالية في التأمين في مصر بداية من المطار وفي الأماكن السياحية والأثرية المختلفة وفي الشوارع وأكد أن الإجراءات الأمنية التي تتبعها الشرطة المصرية لا تختلف عما يقومون به في نيويورك.

وقالت تارا كوميسكي من شرطة مقاطعة ناسوا بنيويورك إن زيارتها لمصر كانت حلمًا وأن ما رأته على ارض الواقع فاق كل توقعاتها وأشارت الى ان الوفد ضم شرائح عمرية مختلفة وأنهم جميعا استمتعوا بمصر وبالمنتجات السياحية المختلفة التي تتمتع بها من سياحة ثقافية وشاطئية ورحلة نيلية وأضافت ان الوفد أبدى انبهارا بما شاهدوه من الآثار المصرية الفريدة التي تمثل الحضارة المصرية العريقة مشيرة الى أنه رأوا بأعينهم في مصر عظمة التاريخ وعظمة قدماء المصريين? .

وفى نهاية اللقاء قدم الوفد الشكر لكل القائمين على تنظيم هذه الرحلة خاصة وزارة السياحة ووزارة الاثار وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية ووزارة الطيران والشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وقدمت وزيرة السياحة هدية تذكارية ودعوة لرئيس شرطة مدينة نيويورك لزيارة مصر تسلمها رئيس الوفد ووعد بتسليمها له وحثه على القيام بهذه الزيارة في أقرب وقت .