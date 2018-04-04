» بلاغ يتهم حازم عبد العظيم بإهانة الرئيس

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حازم عبد العظيم
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اهانة الدولة

اهانة رئيس الجمهورية

بلاغات سمير صبرى

تقدم سمير صبري بلاغا للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، يتهم حازم عبد العظيم، بإهانة رئيس الجمهورية، والتحريض على مقاطعة الانتخابات.

وقال سمير صبرى إن "حازم عبد العظيم" دائم الهجوم على الدولة والتطاول البذىء الفج علي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة، بعد أن اعتقد بغباء فكره الشديد قدرته على إسقاط الدولة، وكتب على صفحته الشخصية بموقع تويتر "تويته" قال فيها: "التاريخ يسجل ولن يرحم كل من شجع على المشاركة في المهزلة التى تسمى الانتخابات، والتى تعتبر بملابساتها إهانة للشعب المصرى، وعبث بمقدراته سواء كان إعلاميا ـ فنانا ـ سياسيا ـ أو رجل أعمال ـ أو شخصية عامة أو خاصة تراهن على بقاء السيسي إلى الأبد ولكنه عاجلاً أو آجلاً على مزبلة التاريخ".

وتابع فى بلاغه: "هذه ليست المرة الأولى التى يخرج فيها حازم بتلك التصريحات، فهو دائم الخروج بمثل تلك الإهانات إلى مؤسسات الدولة وإلى رئيس الجمهورية، وأن ما قاله يشكل دعوة صريحة على مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وزعزعة استقرار البلاد، فالمعروف عنه معاداته للدولة، وأنه هرب خارج البلاد متخذا القنوات المعادية لمصر منبرًا له لمهاجمة الدولة والإساءة إلى رئيس الجمهورية، مطالبًا بالتحقيق فى الواقعة، وإحالة  حازم عبد العظيم إلى المحاكمة الجنائية.


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