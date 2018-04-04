  • الأربعاء 04 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:50 ص
بحث متقدم
صلاح

محمد صلاح يستعد اليوم للقاء مانشستر سيتى

كان

الأسوانى يرد على مهاجمى "جمهورية كأن"

عمرو أديب

أديب يفتح النار على "ألتراس أهلاوى"

ابو النجا

سجال بين المتحدث السابق لـ"عنان" وأبو النجا

البرادعي

البرادعي ناعيًا "توفيق": كنت عرابًا للشباب

ابوتريكة

إعلامي شهير: "أبوتريكة" لم يتعاطف مع الإخوان

أردوغان

شقيق الإسلامبولي يدعو لـ "أردوغان" بهذا الدعاء

احمد ماهر

ماهر فى رسالة قوية لـ"السلطة": "الرئيس خلاص فاز"

حسن نافعة

نافعة : أنا من أوائل المؤيدين للسيسي ..في هذه الحالة؟

الأديب أحمد خالد توفيق

رسالة لـ"خالد توفيق" منذ 11 عاما..تعرف عليها؟

اليوم.. إعادة محاكمة دومة بأحداث مجلس الوزراء

قضايا وحوادث

احمد دومة
احمد دومة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

اليوم.. استئناف محاكمة 4 متهمين فى حرق مجلس ملوى

#

مندسون بين الثوار وفرق المولوتوف بأحراز "دومة"

#

5 مشاهد تليفزيونية تدين "دومة" في أحداث مجلس الوزراء

#

بدء محاكمة "دومة" بأحداث مجلس الوزراء

تنظر اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة مُحاكمة أحمد دومة، في القضية المعروفة بـ"أحداث مجلس الوزراء".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، والدكتور عادل السيوي، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.

كانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم من أبرزها: مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات تابعة لوزارة الصحة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دفاع عن المهنة .. وليس عن المصري اليوم ومصر العربية

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

السنوات الأربع القادمة

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» انتحار طالب فى المنوفية.. والسبب
» بلاغ يتهم حازم عبد العظيم بإهانة الرئيس
» اكتشاف علاج جديد للسرطان .. قد يُحدث صيحة بعالم الطب
» هجوم كاسح على مطربة لبنانية بعد سبها لفضل شاكر
» مرشح لحزب الله: أنا عبد لحسن نصر الله
» أنباء عن مقتل "سيف الإسلام القذافي"
» نافعة : أنا من أوائل المؤيدين للسيسي ..في هذه الحالة؟
» تعرف علي أسعار الدولار اليوم
» تعرف على مكان المدينة المذكورة بالقرآن "إرم ذات العماد"
» 116 قتيلاً وجريحاً بمجزرة في مدرسة قرآنية
» رسالة لـ"خالد توفيق" منذ 11 عاما..تعرف عليها؟

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية