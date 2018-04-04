عماد حسين: هذا كل ما على الحكومة لمساندة الرئيس

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الحكومة

حرية الرأي

الطلاب

عماد الدين حسين

الشروق

أكد عماد الدين حسين, الكاتب الصحفى، أنه كى ينفذ الرئيس برنامجه فى فترة حكمه الثانية على الحكومة المصرية أن تنفذ كل تعليماته بجميع الملفات, لافتًا إلى أنه رغم وجود المشروعات التنموية والازدهار الاقتصادى إلا أن  الإحساس العام لدى غالبية المواطنين، بأن الحريات عمومًا وحرية التعبير خصوصا تتراجع بصورة كبيرة.

وأضاف حسين خلال مقاله الذى نشر بالشروق تحت عنوان "آلية  تنفيذ  وعد الرئيس", أنه  رغم القول بان المجتمع غير جاهز للديمقراطية فلماذا لا نبدأ فى تهيئته حتى الآن  من خلال تجفيف منابع الإرهاب والتطرف وتصويب الخطاب الدينى، وإتاحة هامش حقيقى للحريات، خصوصا للمجتمع المدنى، وتشجيع الأحزاب المدنية على الوقوف على قدميها والانطلاق، حتى تكون حائط صد أمام المتطرفين.

وأشار الكاتب الصحفى إلى أن  حديث الرئيس عقب الإعلان بفوزه كان موجهًا إلى الحكومة لذلك عليهم أن يحاربوا الإرهاب والإرهابيين والمتطرفين بأقصى قوة ممكنة،  بدون الدخول فى معارك مع بقية المجتمع, فالمنطق يقول إن نحاول كسب أكبر عدد ممكن من الناس وقوى المجتمع، بدلاً من كسب الخصوم, مضيفًا أن الدولة  إذا استطاعت  استعادة روح 30 يونيو، خصوصًا التوافق الوطنى الذى أسقط مشروع الإخوان، فسوف يكون قد قطع خطوة مهمة للأمام فعلى  الرئيس أن يبدأ فترته الثانية بلقاءات مع ممثلين من  الطلاب والنقابات  والمثقفين حتى يبعث برسالة طمأنة للجميع

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