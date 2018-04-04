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ابنة الشهيد علي جلال تروي تفاصيل استشهاده

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حبيبة نجلة الشهيد الرقيب علي جلال
حبيبة نجلة الشهيد الرقيب علي جلال

إيمان هاني

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شهيد

دي إم سي

الرقيب علي جلال


روت "حبيبة"، ابنة الشهيد الرقيب علي جلال، تفاصيل استشهاد والدها قائلة: "إن والدها استشهد قبل الانتخابات بفترة وجيزة، مؤكدة أن الإرهاب يحاول إفساد أي تقدم لمصر.

وأضافت "حبيبة"، في لقاء مع قناة "دي إم سي" الفضائية أنهم علموا بخبر استشهاده من الإنترنت، حيث علموا أنه مصاب وعندما ذهبوا إلي المستشفى علموا أنه استشهد.  

وأوضحت أن والدها "كان راجل عظيم"، وكان يحبهم كثيرًا، وصديقًا لهم، والدليل على عظمته أنه استكمل العمل في الشرطة.

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