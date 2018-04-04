  • الأربعاء 04 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:48 ص
بحث متقدم
صلاح

محمد صلاح يستعد اليوم للقاء مانشستر سيتى

كان

الأسوانى يرد على مهاجمى "جمهورية كأن"

عمرو أديب

أديب يفتح النار على "ألتراس أهلاوى"

ابو النجا

سجال بين المتحدث السابق لـ"عنان" وأبو النجا

البرادعي

البرادعي ناعيًا "توفيق": كنت عرابًا للشباب

ابوتريكة

إعلامي شهير: "أبوتريكة" لم يتعاطف مع الإخوان

أردوغان

شقيق الإسلامبولي يدعو لـ "أردوغان" بهذا الدعاء

احمد ماهر

ماهر فى رسالة قوية لـ"السلطة": "الرئيس خلاص فاز"

حسن نافعة

نافعة : أنا من أوائل المؤيدين للسيسي ..في هذه الحالة؟

الأديب أحمد خالد توفيق

رسالة لـ"خالد توفيق" منذ 11 عاما..تعرف عليها؟

محمد صلاح يستعد اليوم للقاء مانشستر سيتى

آخر الأخبار

صلاح
صلاح

منار شديد

أخبار متعلقة
#

جوارديولا: مستوى «صلاح» لا يُصدق

#

عرض ضخم من مانشستر يونايتد لضم «صلاح»

#

بالفيديو.. جماهير ليفربول تتغنى بمحمد صلاح

#

محمد صلاح يقود ليفربول أمام مانشستر سيتي

كرة القدم

ليفربول

مبارة

محمد صلاح مانشستر سيتي

صعد ليفربول للدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب على بورتو البرتغالى بنتيجة 5 – 0 ضمن منافسات دور الـ16، بينما نجح مانشستر سيتى فى الإطاحة بفريق بازل السويسري بمجموع 5 - 2.

ويسعى نادى ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح لمواصلة تألقه أوروبيًا عندما يلتقى مع مانشستر سيتى فى المباراة المرتقبة التى تجمع بين الفريقين فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم، الأربعاء، بملعب "آنفيلد" فى ذهاب الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

ستكون الإثارة والمتعة عنوان مباراة ليفربول ومانشستر سيتى، فى ظل الدوافع التى يمتلكها الفريقان لتحقيق الفوز، والبداية مع ليفربول الذى يسعى للحفاظ على سجله الخالى من الهزائم فى النسخة الحالية من مسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى مثلها.

 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دفاع عن المهنة .. وليس عن المصري اليوم ومصر العربية

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

السنوات الأربع القادمة

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» انتحار طالب فى المنوفية.. والسبب
» بلاغ يتهم حازم عبد العظيم بإهانة الرئيس
» اكتشاف علاج جديد للسرطان .. قد يُحدث صيحة بعالم الطب
» هجوم كاسح على مطربة لبنانية بعد سبها لفضل شاكر
» مرشح لحزب الله: أنا عبد لحسن نصر الله
» أنباء عن مقتل "سيف الإسلام القذافي"
» نافعة : أنا من أوائل المؤيدين للسيسي ..في هذه الحالة؟
» تعرف علي أسعار الدولار اليوم
» تعرف على مكان المدينة المذكورة بالقرآن "إرم ذات العماد"
» 116 قتيلاً وجريحاً بمجزرة في مدرسة قرآنية
» رسالة لـ"خالد توفيق" منذ 11 عاما..تعرف عليها؟

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية