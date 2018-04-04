محمد صلاح يستعد اليوم للقاء مانشستر سيتى

04 أبريل 2018 - 11:06 ص

صعد ليفربول للدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب على بورتو البرتغالى بنتيجة 5 – 0 ضمن منافسات دور الـ16، بينما نجح مانشستر سيتى فى الإطاحة بفريق بازل السويسري بمجموع 5 - 2.

ويسعى نادى ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح لمواصلة تألقه أوروبيًا عندما يلتقى مع مانشستر سيتى فى المباراة المرتقبة التى تجمع بين الفريقين فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم، الأربعاء، بملعب "آنفيلد" فى ذهاب الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

ستكون الإثارة والمتعة عنوان مباراة ليفربول ومانشستر سيتى، فى ظل الدوافع التى يمتلكها الفريقان لتحقيق الفوز، والبداية مع ليفربول الذى يسعى للحفاظ على سجله الخالى من الهزائم فى النسخة الحالية من مسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى مثلها.