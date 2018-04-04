موقف محمد صلاح من اختبار "المنشطات"

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محمد صلا ح

أسامة غنيم

أكد أسامة غنيم رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أنه لا يوجد أزمة حول محمد صلاح في هذا الصدد.

وكانت تقارير صحفية ذكرت  مؤخرًا أن "فيفا" هدد باستبعاد صلاح من المشاركة في مونديال روسيا بسبب تغيبه عن حضور اختبارات المنشطات خلال معسكر منتخب مصر الأخير في سويسرا.

وقال غنيم لـ "في الجول": لا توجد أزمة في أخذ عينة من محمد صلاح كون التحاليل خارج المسابقات الرسمية".

وأضاف: "أزمة كرم جابر مختلفة كليا، المصارع تم إيقافه من قبل الوادا قبل الأولمبياد لأنه من حدد موعد العينة وذهب الوادا ولم يجدوه مرتين،مردفا "البعض يحاول أن يختلق أزمة في موضوع تحليل المنتخب دون داع".

وتابع غنيم "الجهاز الإداري لم يعلم بحضور مندوبي الوادا لأخذ العينة لأنه أمر طبيعي. الطبيعي أن تكون تلك التحاليل مفاجأة". قال إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر في تصريحات صحفية: "لا صحة لتهديد الفيفا باستبعاد صلاح من كأس العالم بسبب عدم خضوعه لكشف المنشطات خلال معسكرنا في سويسرا،مضيفا اتحاد الكرة لم يصله خطابا من الفيفا أو أي جهة أخرى بهذا المعنى".

أوضح مدير المنتخب أن اللاعب المصري محمد صلاح لم يكن قد انضم بعد إلى صفوف المعسكر وقت إجراء كشف المنشطات الذي تم في اليوم الأول للمعسكر، كما أن هذا الإجراء يتم دون الاتفاق على مواعيد مسبقة ووارد تكراره في التجمعات المقبلة للفريق تحسبا لضم لاعبين جدد ".

يذكر أن صلاح سجل هدف منتخب مصر في الخسارة من البرتغال وديا 2-1، قبل أن يحصل على راحة من ودية اليونان التي خسرها الفراعنة أيضا 1-0.


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