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قيادى سابق بالمصرى الديمقراطى: بيان الألتراس يثير الأوجاع

الحياة السياسية

فوزى
فوزى

حنان حمدتو

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وصف أحمد فوزى القيادى السابق بالحزب المصرى الديمقراطى بيان أهالى أعضاء ألتراس أهلاوى للمطالبة بسرعة الإفراج عن أبنائهم المعتقلين بعد أحداث مباراة مونانا الجابونى بأنه مثير للأوجاع خاصة لعدم وجود من يساندهم سواء على المستوى الإعلامى  أو حتى الرياضى.

وقال فوزى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "إمبارح شباب الألتراس أهلاوى طلعوا بيان، فى طلب بالافراج عن زملائهم وكف ملاحقة أعضائه، وشكروا الريس، الواحد كان غاضب من البيان  فى البداية".

وأضاف فوزى: "فكرت هو أمال الشباب دى اللى بقالها خمس سنين هى والوايت نايتس متبهدلين ناس ماتت وناس اتحبست، لا فى ظهير سياسى و لا إعلامى و لا حتى إدارة رياضية بتسندهم لا على العكس معظم الحاجات دى بتحرض عليهم".

أصدرت رابطة ألتراس أهلاوى بيانا تندد فيه باستغلال بعض القنوات الخارجية أحداث مباراة مونانا الجابونى على استاد القاهرة بذهاب دور الـ32 لبطولة دورى الأبطال الأفريقى لأسباب سياسة، ومتعهدة بالالتزام التام فى الفترة المقبلة والتعاون مع الدولة فى عودة الجماهير للمدرجات بدون أى خروج عن النص وطالبت الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو عن المسجونين بعد أحداث مباراة مونانا ودعت لفتح حوار مع جماهير الألتراس يصب فى مصلحة الدولة.


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