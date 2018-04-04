  • الأربعاء 04 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر06:32 م
بحث متقدم
ترامب

«ترامب» مطلوب للعدالة

على عبدالعال

«عبد العال» عن الأزمة مع «الجندي»: استرددنا كرامتنا

صلاح وميسي

«صلاح» مطلوب في برشلونة بفرمان من «ميسي»

البابا تواضروس

في عهد «تواضروس».. الكنيسة تتساهل في السفر إلى القدس

حازم عبد العظيم

«عبد العظيم» لـ«أبو تريكة»: احترس من العودة لمصر

الشيخ محمد جبريل

«جبريل» لـ«الأمم المتحدة»: تبًا لكم

محمد طلبة رضوان

أزمة «الشرق» تعود من جديد.. و«طلبة رضوان» أحدث الضحايا

الداخلية

إغلاق 5 قنوات فضائية وشركة إنتاج

تامر عبد المنعم: المتغطي بالمصريين عريان

تأييد حبس تامر عبد المنعم 3 سنوات

أرشيفية

بؤرة للمرتزقة تجبر 4 دول على هذا الاتفاق

«السعادة» عنوان مؤتمر دندرة الثقافي الرابع

قبلي وبحري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صالح عمر

أخبار متعلقة
#

محافظ الغربية يشارك فى "صحتك فى سنتك"

#

انطلاق مؤتمر التعليم العالى الدولى فى الغردقة

#

ختام فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لحفظ التراث بأسوان

#

العالم الإسلامي والغرب أزماتٌ وتحدياتٌ

أعلن مركز دندرة الثقافي، عن كون منتداه الثقافي الرابع "ثقافة الجنوب.. أصالة وإبداع متجدد" يحمل عنوان "السعادة" لهذا العام، وذلك في بيان صحفي صادر من دندرة الثقافي حصلت "المصريون" على نسخة منه.

وأوضح البيان صادر من دندرة الثقافي، أن المنتدى يبدأ فعالياته في التاسعة والنصف من يوم السبت الـ14 من إبريل الجاري، بمقر المركز بقرية دندرة غرب قنا.

وأشار البيان، إلى كون المنتدى يهدف إلى ترسيخ دعائم التراث الثقافي لجنوب مصر وإبراز طاقاته الإبداعية تحقيقا لتنمية ثقافية شاملة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في وداع صحيفة الحياة اللندنية .. تاريخ وذكريات

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

السنوات الأربع القادمة

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» السورية لحقوق الإنسان: 1421 شخصًا قتلوا في 214 هجومًا كيميائيًا
» نص رسالة تريزيجيه لـ«محمد صلاح»
» حقيقة استقالة "إيهاب جلال" من تدريب الزمالك
» رسميًا.. برج العرب يستضيف مباريات الأهلي الأفريقية
» تجديد حبس المدير المالي للزمالك 15 يومًا
» عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
» 5 قرارات للقمة الثلاثية الروسية التركية الإيرانية
» ارتفاع أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي
» البورصة تخسر 3 مليارات جنيه
» تتهمه باغتصابها تحت التهديد.. والتحريات تكشف مفاجآت
» ما لا تعرفه عن لعبة الحوت الأزرق القاتلة

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عشاء

    07:51 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان