«السعادة» عنوان مؤتمر دندرة الثقافي الرابع

04 أبريل 2018 - 11:27 ص

أعلن مركز دندرة الثقافي، عن كون منتداه الثقافي الرابع "ثقافة الجنوب.. أصالة وإبداع متجدد" يحمل عنوان "السعادة" لهذا العام، وذلك في بيان صحفي صادر من دندرة الثقافي حصلت "المصريون" على نسخة منه.

وأوضح البيان صادر من دندرة الثقافي، أن المنتدى يبدأ فعالياته في التاسعة والنصف من يوم السبت الـ14 من إبريل الجاري، بمقر المركز بقرية دندرة غرب قنا.

وأشار البيان، إلى كون المنتدى يهدف إلى ترسيخ دعائم التراث الثقافي لجنوب مصر وإبراز طاقاته الإبداعية تحقيقا لتنمية ثقافية شاملة.