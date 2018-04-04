  • الأربعاء 04 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:27 م
بحث متقدم
أرشيفية

«إخصاء وحقن وهرمونات أنثوية»..عقوبات شرسة للمغتصبين

لعبة الحوت الازرق

ما لا تعرفه عن لعبة الحوت الأزرق القاتلة

محمد صلاح

موقف محمد صلاح من اختبار "المنشطات"

نافعة وعبد العظيم

عبد العظيم: "أطلقوا سراح الإخوان وعنان".. ونافعة يرد

الداخلية

تفاصيل القبض على رئيس تحرير مصر العربية

الشاب الفلسطيني فادي أبو صلاح

بلا ساقين ..يشارك أطفاله الخمسة في مسيرة العودة

محكمة

المؤبد لـ35 إخوانيًا والمشدد لـ123 في قضية المغارة

عبد الله السعيد

أين عقاب الأهلى لـ"عبد الله السعيد"؟

كان

الأسوانى يرد على مهاجمى "جمهورية كأن"

رونالدو

شاهد.. معلق لـ"رونالدو": "العب يالا"

بالفيديو..

برلماني: أبوتريكة أشرف لاعب مصري

آخر الأخبار

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

هذا ما وجده اللاعبون داخل "دولاب" تريكة بعد اعتزاله

#

هل مصر مقبلة على انفراجة بإطلاق «أبوتريكة» و«عنان» و«جنينة»؟

#

نجم الزمالك يوافق على الانتقال للمقاصة

#

أشرف لـ"صلاح": "الكورة مش أجوان وخلاص"

بسمة وهبة

القاهرة و الناس

ابو تريكة

علاء عابد


أشاد  النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتاريخ القوة الناعمة المصرية، التي وقفت بجانب مصر كثيرًا، لافتًا إلى أنه كان يجب أن يكون اللاعب  محمد أبو تريكة واحدًا منهم.

وقال "عابد"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"،:"أبوتريكة من أفضل وأشرف اللاعيبة في الحياة المصرية، ولكن هو فين من ظروف الدولة المصرية، وكان يستوجب عليه العودة لبلده ومواجهة القضايا.

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قائلا: "إن رموز الكرة المصرية يجب أن يقفوا بجاني الدولة عندما تناديهم.
شاهد الفيديو..





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دفاع عن المهنة .. وليس عن المصري اليوم ومصر العربية

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

السنوات الأربع القادمة

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» دبلوماسي: ليس في مصلحة إثيوبيا بناء سد لقطع المياه عن مصر
» سيدة تقتل زوجها بسبب "مصروف البيت"
» تفاصيل كارثية عن لعبة "الحوت الأزرق"
» الأهلي يكشف موعد عودة أزارو بعد الإصابة
» بلا ساقين ..يشارك أطفاله الخمسة في مسيرة العودة
» انتحار طالب فى المنوفية.. والسبب
» بلاغ يتهم حازم عبد العظيم بإهانة الرئيس
» اكتشاف علاج جديد للسرطان .. قد يُحدث صيحة بعالم الطب
» هجوم كاسح على مطربة لبنانية بعد سبها لفضل شاكر
» مرشح لحزب الله: أنا عبد لحسن نصر الله
» أنباء عن مقتل "سيف الإسلام القذافي"

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان