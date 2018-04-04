مصر تعزي موريتانيا في ضحية هجوم "أنتي بالاكا"

04 أبريل 2018 - 11:58 ص

أعربت مصر عن خالص تعازيها لحكومة وشعب موريتانيا الشقيق في ضحية هجوم ميليشيات "أنتي بالاكا" بمنطقة تبعد 60 كيلومترًا، عن شمال شرقي مدينة "بامباري" بإفريقيا الوسطى، والذي استهدف قوات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في إفريقيا الوسطى، ما أسفر عن مقتل عنصر موريتاني من قوات حفظ السلام، وإصابة 11 آخرين.

وأكد المتحدث باسم الخارجية في بيان صادر عن اليوم، وقوف مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب موريتانيا الشقيق في تلك المحنة، وتقدير مصر البالغ للتضحيات التي تبذلها قوات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في إفريقيا الوسطى من أجل مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.