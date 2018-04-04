المؤبد لـ35 إخوانيًا والمشدد لـ123 في قضية المغارة

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عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء بمعاقبة 35 إخوانيا بالسجن المؤبد، و61 بالسجن المشدد 15 سنة و62 بالسجن المشدد 10 سنوات و26 بالسجن المشدد 5 سنوات و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، كما قررت المحكمة وضع المحكموم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عامين، والمتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "المغارة" والمتهم فيها 190 إخوانيًا بينهم 66 محبوسا.

تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت المعلومات إلى ضباط الأمن الوطنى بسوهاج، عن وجود المتهمين فى إحدى المغارات بالجبل الغربى، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.


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