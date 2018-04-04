أين عقاب الأهلى لـ"عبد الله السعيد"؟

04 أبريل 2018 - 12:03 م

قال عماد وحيد، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إن أزمة عبد الله السعيد مع النادي، لم تكن تحدث، إن كان محمود طاهر مستمرًا في رئاسة النادي.

وأضاف وحيد خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "كورة بلدنا"، الذي يقدمه الإعلامي عبد الناصر زيدان على قناة الحدث اليوم: "لم نشعر بأزمات في مفاوضات الإدارة مع اللاعبين للتجديد في عهد طاهر، فكان يمتلك خبرات إدارية عديدة تمنحه تسهيل المفاوضات وتوقيع اللاعبين دون أزمات".

وتابع: "مجلس الأهلي الحالي لم يجد حلا لأزمة السعيد واكتفى برمي اللوم على مجلس طاهر محملاً إياه التأخر في التجديد للاعب".

وأنهى عماد وحيد تصريحاته متسائلاً: "أين عقاب الأهلي لعبد الله السعيد؟ اللاعب حصل على 40 مليونا من الزمالك و60 مليون أخرى وفعل ما يريده وسيحصل على أضعاف هذه المبالغ حينما يتم بيعه أو إعارته لإحدى أندية الدوري السعودي.