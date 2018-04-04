  • الأربعاء 04 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:26 م
بحث متقدم
أرشيفية

«إخصاء وحقن وهرمونات أنثوية»..عقوبات شرسة للمغتصبين

لعبة الحوت الازرق

ما لا تعرفه عن لعبة الحوت الأزرق القاتلة

محمد صلاح

موقف محمد صلاح من اختبار "المنشطات"

نافعة وعبد العظيم

عبد العظيم: "أطلقوا سراح الإخوان وعنان".. ونافعة يرد

الداخلية

تفاصيل القبض على رئيس تحرير مصر العربية

الشاب الفلسطيني فادي أبو صلاح

بلا ساقين ..يشارك أطفاله الخمسة في مسيرة العودة

محكمة

المؤبد لـ35 إخوانيًا والمشدد لـ123 في قضية المغارة

عبد الله السعيد

أين عقاب الأهلى لـ"عبد الله السعيد"؟

كان

الأسوانى يرد على مهاجمى "جمهورية كأن"

رونالدو

شاهد.. معلق لـ"رونالدو": "العب يالا"

وحيد:

أين عقاب الأهلى لـ"عبد الله السعيد"؟

آخر الأخبار

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

منارشديد

أخبار متعلقة
#

«أبو ريدة» يجتمع بـ «مرتضى»

#

مفاجأة.. عبد الله السعيد في ليفربول الإنجليزى

#

هجوم إعلامى على صفقة عبد الله السعيد

#

الأهلي يرد على تجديد "السعيد" لـ"الزمالك"

رانيا المشاط

وزيرة السياحة

قال عماد وحيد، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إن أزمة عبد الله السعيد مع النادي، لم تكن تحدث، إن كان محمود طاهر مستمرًا في رئاسة النادي.

وأضاف وحيد خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "كورة بلدنا"، الذي يقدمه الإعلامي عبد الناصر زيدان على قناة الحدث اليوم: "لم نشعر بأزمات في مفاوضات الإدارة مع اللاعبين للتجديد في عهد طاهر، فكان يمتلك خبرات إدارية عديدة تمنحه تسهيل المفاوضات وتوقيع اللاعبين دون أزمات".

وتابع: "مجلس الأهلي الحالي لم يجد حلا لأزمة السعيد واكتفى برمي اللوم على مجلس طاهر محملاً إياه التأخر في التجديد للاعب".

وأنهى عماد وحيد تصريحاته متسائلاً: "أين عقاب الأهلي لعبد الله السعيد؟ اللاعب حصل على 40 مليونا من الزمالك و60 مليون أخرى وفعل ما يريده وسيحصل على أضعاف هذه المبالغ حينما يتم بيعه أو إعارته لإحدى أندية الدوري السعودي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دفاع عن المهنة .. وليس عن المصري اليوم ومصر العربية

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

السنوات الأربع القادمة

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» دبلوماسي: ليس في مصلحة إثيوبيا بناء سد لقطع المياه عن مصر
» سيدة تقتل زوجها بسبب "مصروف البيت"
» تفاصيل كارثية عن لعبة "الحوت الأزرق"
» الأهلي يكشف موعد عودة أزارو بعد الإصابة
» بلا ساقين ..يشارك أطفاله الخمسة في مسيرة العودة
» انتحار طالب فى المنوفية.. والسبب
» بلاغ يتهم حازم عبد العظيم بإهانة الرئيس
» اكتشاف علاج جديد للسرطان .. قد يُحدث صيحة بعالم الطب
» هجوم كاسح على مطربة لبنانية بعد سبها لفضل شاكر
» مرشح لحزب الله: أنا عبد لحسن نصر الله
» أنباء عن مقتل "سيف الإسلام القذافي"

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان