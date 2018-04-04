عبد العظيم: "أطلقوا سراح الإخوان وعنان".. ونافعة يرد

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دار سجال بين الناشط السياسي حازم عبد العظيم، والدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حول متطلبات المرحلة المقبلة، وما يجب أن يفعله الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد بداية ولايته الثانية.

حيث قال "عبد العظيم": "يا ريت لو شويه عقل، ونفرج عن عنان وقنصوة وجنينة، اعتقد الغرض من حبسهم كده انتفى واتطمنت".

وتابع خلال تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "وعليكم أن تطلقوا سراح أبو الفتوح والقصاص وشوكان وجعفر ويا ريت كل معتقلي الرأي في السجون غير المدانين في عنف بمن فيهم الإخوان".

واختتم تدوينته بقولة: "علينا أن نبطل أساليب القمع دي، لو عازيين تفتحوا صفحة جديدة وتبدأوا في كسب احترام الجميع".

في الوقت الذي رد عليه "نافعة" قائلًا: "سأكون أول المؤيدين السيسي والداعمين له إذا استخدم فترة ولايته الثانية في تمهيد الطريق نحو تحول ديمقراطي حقيقي يسمح لكل المواطنين بالمشاركة الفعالة في الحياة السياسية".

وتابع: "يمكنهم من اختيار ممثليهم الحقيقيين في انتخابات مجلس النواب ومن اختيار حر لرئيس يعبر عن طموحاتهم في انتخابات 2022".

وأردف "نافعة": "علشان كده بنقول إذا, يعني التأييد مشروط بأن يفعل وقلنا مرارًا وتكرارًا أننا نتوقع ألا يفعل، نحن لا نعارض لمجرد المعارضة ولا نعارض شخص وإنما سياسات".

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