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مواطن يستغيث بوكيل صحة الأقصر: حميات أرمنت بلا أطباء

قبلي وبحري

وكيل وزارة الصحة بالأقصر
وكيل وزارة الصحة بالأقصر

صالح عمر

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مستشفى

الصحة

الأقصر

الحميات

أرمنت

استغاث المواطن محمد عبد الوهاب فرغلي، من أهالي مدينة أرمنت الحيط غرب الأقصر، بوكيل وزارة الصحة بالمحافظة، السيد أحمد عبد الجواد، وذلك بسبب خلو مستشفى حميات أرمنت من الأطباء.

وأوضح عبد الوهاب في شكواه التي أرسلها لوكيل الصحة، أنه ذهب بابنه الصغير الذي يبلغ عمره عامين فقط، إلى مستشفى حميات أرمنت، في الثامنة والنصف من مساء أمس الثلاثاء، بسبب ارتفاع درجة حراته، ولكنه فوجىء عند وصوله بتغيب الأطباء من المستشفى، مشيرًا إلى كون الممرضة أجابته حين سؤاله عن الأطباء بأن الطبيبة خرجت لزيارة والدها، وأنها محرجة من استدعائها –حسب قوله-.

وتابع عبر استغاثته، أنه قام بإجراء اتصال بوكيل وزارة الصحة بالأقصر، ولكن سكرتير وكيل الوزارة أبلغه بضرورة الرجوع إلى مدير المستشفى، مؤكدًا أنه حين عودته لم يجد أي مدير لها أو نوبتجي – حسب تعبيره- مطالبًا وكيل الوزارة بإلقاء الضوء على مستشفيات أرمنت لقلة حيلة أبنائها.

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