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السياحة تتدخل لحل أزمة بصمة المعتمرين

الحياة السياسية

وزيرة السياحة
وزيرة السياحة

أمينة عبد العال

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تدخلت  وزارة السياحة  لحل الأزمة الخاصة بالبصمة الحيوية للمواطنين الراغبين في أداء العمرة والتي تفاقمت نتيجة حدوث عطل في النظام الالكتروني الخاص بوزارة الخارجية السعودية خلال الأيام الماضية وما ترتب عليها من تكدس للمواطنين أمام مراكز شركة "تساهيل" المسئولة عن أخذ البصمة حيث تواصلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مع الخارجية المصرية والقائم بأعمال السفير السعودي وذلك لإلغاء الإجراء الخاص بإلزام المعتمرين بأخذ البصمة الحيوية في مراكز الشركة في جمهورية مصر العربية والاكتفاء بالإجراء المماثل الذي يتم في المملكة العربية السعودية.

وأكدت المشاط أن الوزارة لن تألو جهدًا في إنجاح موسم العمرة لهذا العام وقالت إنها على تواصل مستمر مع الخارجية والسلطات السعودية لحل الأزمة في أسرع وقت حتى يتمكن المواطنون من السفر وفقا لمواعيد رحلاتهم وحتى لا تتحمل الشركات خسائر بسبب إلغاء تذاكر الطيران أو حجوزات الفنادق بالسعودية.

وأوضحت أن هناك أيضًا اتصالاً دائما ما بين الوزارة وغرفة شركات السياحة لمعرفة آخر المستجدات في هذا الشأن للوصول الى حل عاجل لهذه الأزمة.

يأتي ذلك الإجراء في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والذي تحرص من خلاله على العمل على تيسير الإجراءات والتأكد من توافر سبل الراحة والأمان للمعتمرين المصريين وقيامهم بأداء مناسك العمرة مع الحفاظ على مصلحة الشركات السياحية.

وأكدت غرفة شركات السياحة أنه في أعقاب تدخل وزارة السياحة قد تم حل جزء كبير من الأزمة وأن هناك متابعة مستمرة لحل كافة المشكلات المتعلقة بهذه الأزمة.

وتجدر الإشارة إلى أن غرفة شركات السياحة قد اجتمعت أمس مع ممثلي شركة "تساهيل" وتم توقيع بروتوكول لوضع آلية تكفل حماية المعتمر المصري وتنفيذ برامج العمرة في مواعيدها المحددة وتشكيل لجنة للتنسيق في هذا الشأن تحت رعاية اللجنة العليا للحج لتقوم بعرض كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها على وزيرة السياحة.


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