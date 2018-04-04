صحف إسبانية لـ"رونالدو":"من أى كوكب أتيت"

«إخصاء وحقن وهرمونات أنثوية»..عقوبات شرسة للمغتصبين
ما لا تعرفه عن لعبة الحوت الأزرق القاتلة
موقف محمد صلاح من اختبار "المنشطات"
عبد العظيم: "أطلقوا سراح الإخوان وعنان".. ونافعة يرد
تفاصيل القبض على رئيس تحرير مصر العربية
بلا ساقين ..يشارك أطفاله الخمسة في مسيرة العودة
المؤبد لـ35 إخوانيًا والمشدد لـ123 في قضية المغارة
أين عقاب الأهلى لـ"عبد الله السعيد"؟
الأسوانى يرد على مهاجمى "جمهورية كأن"
شاهد.. معلق لـ"رونالدو": "العب يالا"
منار شديد
أفردت الصحف الإسبانية، الصادرة اليوم الأربعاء مساحة واسعة لفوز ريال مدريد الإسباني على يوفنتوس الإيطالية بثلاثية في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا .
عصر
فجر
04:20
شروق
05:45
ظهر
12:03
15:36
مغرب
18:21
عشاء
19:51