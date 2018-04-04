صحف إسبانية لـ"رونالدو":"من أى كوكب أتيت"

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أفردت الصحف الإسبانية، الصادرة اليوم الأربعاء مساحة واسعة لفوز ريال مدريد الإسباني على يوفنتوس الإيطالية بثلاثية في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا .

ووضعت صحيفة ماركا، صورة كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، وهو ينفذ التسديدة المقصية في شباك بوفون، وقالت "الهدف.. رونالدو يسجل مقصية للتاريخ، ويجعل جمهور يوفنتوس يقف ويصفق له ".

وعلى غلاف صحيفة آس، جاء العنوان "من أي كوكب أتيت؟"، ونقلت تصريح الدون عقب نهاية المباراة، حيث قال: "إنه هدف لا يصدق، أود أن أشكر جمهور يوفنتوس على رد الفعل والتصفيق ".

فيما تطرقت لتصريح المخضرم جيانلويجي بوفون، حيث قال: "كريستيانو أصبح في قيمة مماثلة لمارادونا وبيليه وميسي".
وركزت الصحف الكتالونية، على لقاء برشلونة وروما  اليوم على ملعب الكامب نو، وعنونت صحيفة موندو ديبورتيفو "يوم ميسي ".
وتابعت: "البرسا يريد العبور من ربع النهائي، عندما يستقبل روما، فالفيردي يستعين بميسي وسواريز لمواصلة تسجيل الأهداف".
وعلى الصفحة الأولى لصحيفة سبورت، جاء العنوان "التعطش لدوري أبطال أوروبا ".
وأردفت: "ليونيل ميسي يريد حصد لقب دوري الأبطال هذا الموسم، الفريق سيبدأ لتحقيق هذا الهدف، اليوم عبر بوابة روما".

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