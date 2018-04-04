  • الأربعاء 04 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:26 م
بحث متقدم
أرشيفية

«إخصاء وحقن وهرمونات أنثوية»..عقوبات شرسة للمغتصبين

لعبة الحوت الازرق

ما لا تعرفه عن لعبة الحوت الأزرق القاتلة

محمد صلاح

موقف محمد صلاح من اختبار "المنشطات"

نافعة وعبد العظيم

عبد العظيم: "أطلقوا سراح الإخوان وعنان".. ونافعة يرد

الداخلية

تفاصيل القبض على رئيس تحرير مصر العربية

الشاب الفلسطيني فادي أبو صلاح

بلا ساقين ..يشارك أطفاله الخمسة في مسيرة العودة

محكمة

المؤبد لـ35 إخوانيًا والمشدد لـ123 في قضية المغارة

عبد الله السعيد

أين عقاب الأهلى لـ"عبد الله السعيد"؟

كان

الأسوانى يرد على مهاجمى "جمهورية كأن"

رونالدو

شاهد.. معلق لـ"رونالدو": "العب يالا"

المشاط: توأمة بين الغردقة ومدينة جاجودينا الصربية

آخر الأخبار

وزير السياحة
وزير السياحة

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بالصور.. إطلاق مبادرة «أولادنا ترسم بكرة» بالغردقة

#

السياحة تبحث التعاون مع اليونان والمغرب والأردن وأمريكا

#

العثور على طفل رضيع خلف مسجد بالغردقة

#

مرتضى منصور يكشف عن مفاجأة لجمهور نادى الزمالك

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اجتماعا مع السفيرJugoslav Lj.Vukadinovie  سفير صربيا لدى مصر حيث تم التباحث حول سبل دفع مزيد من الحركة السياحية من السوق الصربية إلى مصر.

بدأت الوزيرة اللقاء بالترحيب بالسفير وقالت أن الوازرة تولى اهتمامًا كبيرًا بالأسواق الواعدة في الفترة الحالية  والتي من بينها السوق الصربي وأشارت إلى أنه سيتم العمل على تنفيذ عددا من الأنشطة المشتركة لجذب السائح الصربى والترويج لمصر في السوق الصربي مؤكدة على التعاون المستمر بين البلدين في كل المجالات .

من ناحيته قال السفير الصربى إنه يرى أن عام 2018 مهم بالنسبة للسياحة المصرية خاصة بعد التحسن الذي شهدته في 2017، وأضاف أنه يضع في أولوياته جذب مزيد من السائحين الصرب إلى مصر، حيث إن هناك رغبة  لديهم لزيارة مصر وأكد أهمية الترويج للمقصد المصرى في صربيا بشكل أكبر، وأيضًا ضرورة زيادة خطوط الطيران بين مصر وصربيا.

وأشار السفير إلى مشروع التوأمة بين مدينة الغردقة ومدينة جاجودينا الصربية وأنه يتم التواصل حاليًا مع محافظة البحر الأحمر للتنسيق في هذا الشأن عن طريق إيفاد وفد من المحافظة لصريبا وقد طلب السفير أن ينضم ممثل عن وزارة السياحة المصرية للوفد .

وقد رحبت الوزيرة بالفكرة وأكدت أن الوزارة على أتم استعداد لتقديم كل المساعدات لإنجاح هذا المقترح.

كما تطرق الحديث إلى مقترح قيام الجانب الصربى- بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر- لتدريب لاعبين مصريين في كرة الماء التي تشتهر بها صربيا حيث أوضح السفير الصربى أنه قد تم تدريب فرق من عدد من الدول التي استطاعت تحقيق بطولات دولية مضيفا أن إقامة بطولات دولية لكرة الماء أو للرياضات المختلفة يعد عاملا هاما في التنشيط والجذب السياحى .

وأشار السفير إلى وجود متحف للآثار الأفريقية في العاصمة الصربية بلجراد وهو متحف فريد من نوعه على مستوى العالم موضحا رغبته في أن يتم عرض نسخ للآثار المصرية في هذا المتحف لتكون عاملا هاما في الترويج للمقصد المصرى


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دفاع عن المهنة .. وليس عن المصري اليوم ومصر العربية

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

السنوات الأربع القادمة

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» دبلوماسي: ليس في مصلحة إثيوبيا بناء سد لقطع المياه عن مصر
» سيدة تقتل زوجها بسبب "مصروف البيت"
» تفاصيل كارثية عن لعبة "الحوت الأزرق"
» الأهلي يكشف موعد عودة أزارو بعد الإصابة
» بلا ساقين ..يشارك أطفاله الخمسة في مسيرة العودة
» انتحار طالب فى المنوفية.. والسبب
» بلاغ يتهم حازم عبد العظيم بإهانة الرئيس
» اكتشاف علاج جديد للسرطان .. قد يُحدث صيحة بعالم الطب
» هجوم كاسح على مطربة لبنانية بعد سبها لفضل شاكر
» مرشح لحزب الله: أنا عبد لحسن نصر الله
» أنباء عن مقتل "سيف الإسلام القذافي"

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان