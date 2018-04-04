المشاط: توأمة بين الغردقة ومدينة جاجودينا الصربية

04 أبريل 2018 - 12:29 م

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اجتماعا مع السفيرJugoslav Lj.Vukadinovie سفير صربيا لدى مصر حيث تم التباحث حول سبل دفع مزيد من الحركة السياحية من السوق الصربية إلى مصر.

بدأت الوزيرة اللقاء بالترحيب بالسفير وقالت أن الوازرة تولى اهتمامًا كبيرًا بالأسواق الواعدة في الفترة الحالية والتي من بينها السوق الصربي وأشارت إلى أنه سيتم العمل على تنفيذ عددا من الأنشطة المشتركة لجذب السائح الصربى والترويج لمصر في السوق الصربي مؤكدة على التعاون المستمر بين البلدين في كل المجالات .

من ناحيته قال السفير الصربى إنه يرى أن عام 2018 مهم بالنسبة للسياحة المصرية خاصة بعد التحسن الذي شهدته في 2017، وأضاف أنه يضع في أولوياته جذب مزيد من السائحين الصرب إلى مصر، حيث إن هناك رغبة لديهم لزيارة مصر وأكد أهمية الترويج للمقصد المصرى في صربيا بشكل أكبر، وأيضًا ضرورة زيادة خطوط الطيران بين مصر وصربيا.

وأشار السفير إلى مشروع التوأمة بين مدينة الغردقة ومدينة جاجودينا الصربية وأنه يتم التواصل حاليًا مع محافظة البحر الأحمر للتنسيق في هذا الشأن عن طريق إيفاد وفد من المحافظة لصريبا وقد طلب السفير أن ينضم ممثل عن وزارة السياحة المصرية للوفد .

وقد رحبت الوزيرة بالفكرة وأكدت أن الوزارة على أتم استعداد لتقديم كل المساعدات لإنجاح هذا المقترح.

كما تطرق الحديث إلى مقترح قيام الجانب الصربى- بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر- لتدريب لاعبين مصريين في كرة الماء التي تشتهر بها صربيا حيث أوضح السفير الصربى أنه قد تم تدريب فرق من عدد من الدول التي استطاعت تحقيق بطولات دولية مضيفا أن إقامة بطولات دولية لكرة الماء أو للرياضات المختلفة يعد عاملا هاما في التنشيط والجذب السياحى .

وأشار السفير إلى وجود متحف للآثار الأفريقية في العاصمة الصربية بلجراد وهو متحف فريد من نوعه على مستوى العالم موضحا رغبته في أن يتم عرض نسخ للآثار المصرية في هذا المتحف لتكون عاملا هاما في الترويج للمقصد المصرى