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بعد زيارة السفير الاسترالي..

بالصور.. تقرير للمالية من مصلحة سك العملة

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مصلحة سك العملة
مصلحة سك العملة

أمينة عبد العال

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كشف تقرير مفصل تلقاه عمرو الجارحى وزير المالية من  مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية عن الزيارات الدولية التى استقبلتها المصلحة  وتضمن التقرير زيارة نيل هوكنز السفير الاسترالى فى القاهرة والذى قام بزيارة المصلحة مؤخرًا كما استمع الى شرح من اللواء عبد الرؤوف الاحمدى رئيس المصلحة عن خطوات إنتاج العملات المعدنية والتذكارية المختلفة وكذلك لوحات السيارات التى يتم استيراد بعض أجزائها من الخارج وتقوم المصلحة بسك الأرقام والحروف عليها.

وصرح د.شريف حازم مستشار وزير المالية بأن زيارة السفير الاسترالي شهدت أيضًا استعراض الخطط الحالية لتطوير مصلحة سك العملة ودراسة التعاون المشترك بين مصر وأستراليا في هذا المجال بالإضافة الى خطط التوسع المستقبلية الرامية لإنشاء مجمع صناعى حديث لسك العملات ولوحات السيارات المختلفة حيث إن المصلحة بصدد اقامة خط إنتاج للوحات السيارات بدلا من استيرادها و يعمل على تغطية متطلبات الأسواق المحلية والإقليمية خاصة بالدول الأفريقية والعربية من العملات المعدنية.

وأوضح التقرير اشادة السفير الاسترالى بجودة وروعة المنتجات المصنعة بالمصلحة ودقتها ، كما اكد اهتمامه البالغ بمشاركة بلاده في خطط التوسع المستقبلية لعمل مصلحة سك العملة المصرية خاصة فى هذا التوقيت الذى يشهد تزايد الدور الاقليمى لمصر فى منطقة الشرق الاوسط وكذلك ظهور نتائج الإصلاح الاقتصادى وهو ما يسهم بصورة واضحة فى تشجيع انشطة الاستثمار المشترك بين البلدين.

كما تضمن التقرير أيضًا زيارة اخرى من السيد  بيتر هوفمان مستشار التعاون الاقتصادى بالسفارة الألمانية بالقاهرة، ويرافقه السيد شتيفاني هيركينبرج أحد ممثلى السفارة الألمانية واستمعوا إلى شرح المهندسين  المختصين بالمصنع عن خطط تطوير خطوط الإنتاج وزيادة طاقتها الإنتاجية من العملات المعدنية لتوفير الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية من "الفكة" والاعتماد على التصنيع المحلي بدلا من الاستيراد من الخارج وذلك من خلال التواصل مع كل الشركات الالمانية المتخصصة في مجالات تصنيع ماكينات سك العملة والوصول الي أحدث التكنولوجيا في مجال تصنيع العملات .

وأشار د.شريف حازم مستشار وزير المالية إلى أن وزارة المالية تدرس التعاون المشترك مع عدد من الدول الكبري لتطوير خطوط إنتاج سك العملة بهدف الوصول إلى أفضل المستويات الفنية عالميا وذلك تنفيذًا للخطة التى اعتمدها وزير المالية للارتقاء بمصلحة سك العملة.





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