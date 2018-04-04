تفاصيل القبض على رئيس تحرير مصر العربية

04 أبريل 2018 - 12:41 م

قالت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إن الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية تمكنت من ضبط رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكترونى، لإدارته الموقع بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، إدارة "عادل . أ . ص" 56 سنة رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكترونى، مقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة، موقع إلكترونى تحت مسمى (موقع مصر العربية الإلكترونى) بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الموقع بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، حيث تم ضبط المذكور لإدارته الموقع بالمخالفة للقانون الخاص بتنظيم الاتصالات ورفع المحتوى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بدون ترخيص، وذلك من خلال إحدى الشركات، ومخالفة القانون الخاص بتراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية، وذلك لإدارة المنشأة محل الفحص بدون ترخيص، وتم التحفظ على مقر الشركة تحت تصرف النيابة وبداخلها "38 جهاز حاسب آلى المستخدمة فى إدارة الموقع)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.