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بدء محاكمة 70 متهما بـ "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"

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بدء محاكمة المتهمين بلجان المقاومة الشعبية بكرادسة

بدأت منذ قليل، الأربعاء محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، محاكمة 70 متهمًا فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة ".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وأمانة سر أيمن القاضى وأحمد رضا .

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، إتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) اانشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب وإستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازىة مفرقاتTNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفيين عموميين.


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