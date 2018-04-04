» سيدة تقتل زوجها بسبب "مصروف البيت"

04 أبريل 2018 - 12:56 م

أقدمت ربة منزل على قتل زوجها بسكين المطبخ فى المرج بسبب الخلاف على مصروف البيت.

تلقى قسم شرطة النجدة، إخطارًا من المستشفى، يفيد بوصول"أيمن م" 34 سنة، عامل، جثة هامدة بطعنات سكين.

وبينت التحقيقات، أن القتل بسبب وجود خلافات زوجية بين المتهم وزوجته بسبب "مصروف البيت"، وقلة إنفاقه على متطلبات المنزل.

وذكرت التحقيقات أن المتهمة "نسرين أ"، نشب خلاف بينها وبين زوجها بسبب طلبها مالا لشراء مستلزمات البيت ولكن زوجها رفض، لعدم امتلاكه أموالًا فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدى، أحضرت المتهمة سيكن من المطبخ، وطعنت به زوجها الذى سقط جثة هامدة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.