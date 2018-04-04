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تكريم أسر 83 شهيدًا للجيش والشرطة ببنى سويف

قبلي وبحري

بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

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كرم المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف أسر وأبناء 83 شهيدًا من القوات المسلحة والشرطة تقديرًا وعرفانا لأرواح شهداء الواجب الذين ضحوا بأغلى مايملكون في مواجهة الإرهاب لتعيش البلاد في أمن واستقرار ولتستكمل الدولة طريق التنمية والرخاء.

وسلم المحافظ شهادات تقدير واستثمار لأسر الشهداء بقيمة 20 ألف جنيه لكل أسرة شهيد جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات المعنية بحضور اللواء أركان حرب خالد حسن قناوي مساعد رئيس أركان المنطقة المركزية العسكرية واللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف ورئيس جهاز الأمن الوطني ببني سويف ومدير فرع المخابرات العامة بمحافظة بني سويف وأعضاء مجلس النواب ولفيف من رموز المجتمع ورجال الدين والشباب والمرأة والمجالس القومية والمجتمع المدني.

 وجه المحافظ تحية إجلال وإعزاز للشهداء الأبرار من القوات المسلحة والشرطة مؤكدًا أن الوطن لن ينسى من ضحى من أجله وجاد بنفسه في سبيل أن تبقى رايته مرفوعة وأن نعيش جميعا في أمن وأمان والذي وقف حاجز قويا في وجه الإرهاب الأسود ومخططات أهل الشر التي تسعى للخراب والدمار مؤكدًا أن الجميع سيواصل الكفاح من أجل الوطن وأن أسر وأبناء الشهداء في قلب وعين الرئيس السيسي.

 وأعرب أسر الشهداء عن تقديرهم الشديد لهذه اللفتة الطيبة من المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف وقيادات المحافظة وأنهم على ثقة دائما أن الدولة في رعايتهم بإستمرار وأنهم دائما في قلب وعين رئيسهم عبد الفتاح السيسي وتضمنت الاحتفالية وضع إكليل الزهور على اللوحة التذكارية لأسماء الشهداء وأغاني وطنية وموسيقى النحاسية

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