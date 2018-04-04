برلماني: هذا الوزير تجاوز كل حدود الأدب ومكانه "الزبالة"

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النائب بكر أبو غريب
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أكد النائب بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب عن دائرة البدرشين بالجيزة أن اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية تجاوز كل حدود الأدب واللياقة مع النواب مؤكدًا أن هو الذي يجب وضعه في الزبالة وإقالته وليس طلبات النواب الممثلين للشعب، وذلك بحسب كلامه.

وقال أبو غريب، في بيان صحفى له اليوم "أنه خلال عقد الجلسات العامة بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي تحدث لي أحد النواب أنه عندما ذهب لمقابلة وزير التنمية المحلية وحدثه عن وجود تعيينات في بعض الإدارات التي لها علاقة بالوزارة وضع الجزمة على مكتبه وهدد بها النائب وهو ما يعد استهانة بالعمل البرلماني وبأعضاء مجلس النواب.

وأضاف أن النائب صاحب الواقعة رفض التحدث بها للإعلام لعدم حدوث إثارة خاصة قبل الانتخابات الرئاسية مؤكدًا على أن هذه الواقعة تسببت في غضب كبير بين النواب.

وشدد "أبو غريب" على ضرورة إقالة هذه النوعية من الوزراء والتي تسيء للحكومة بشكل كبير مؤكدًا أن محاسبة هذا الوزير حق أصيل للنواب لذلك لابد من معاقبته وفصله من عمله.


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