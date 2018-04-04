تأجيل محاكمة 292 متهمًا فى محاولة اغتيال السيسى

04 أبريل 2018 - 01:28 م

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، تأجيل الاستماع للشهود في محاكمة 292 متهمًا فى قضية محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسى، وولى عهد السعودية السابق، الأمير محمد بن نايف، فى القضية 148 عسكرية، لجلسة 11 أبريل الجاري

ونسبت النيابة للمتهمين، التورط فى اغتيال 3 قضاة بالعريش داخل سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتى أسفر عنها استشهاد قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

كما وجهت النيابة للمتهمين، تهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الإرهابى أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.