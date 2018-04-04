صباحى ناعيا توفيق: "كنت جميلا ونبيلا"

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حمدين صباحى

قصص

الأدب

احمد خالد توفيق

نعى حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق ومؤسس  التيار الشعبى، الكاتب والأديب أحمد خالد توفيق  واصفا إياه بالبساطة والرقى فى الكتابة  وتناول الموضوعات.

وعلق صباحى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" على مقالة  كتبها الاديب الراحل فى وقت سابق عن ثورة 23 يوليه  بالموقع الإلكترونى "بص وطل"  قائلا: "كم كان  جميلا  ونبيلا واصيلا".

وجدير بالذكر أن الطبيب والكاتب المصري أحمد خالد توفيق الاثنين الماضى  عن عمر يناهز 55 عاما في إحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة إثر أزمة صحية مفاجئة.

وأصدر العديد من الروايات منها "السنجه" و"يوتوبيا" و"مثل إيكاروس" و"في ممر الفئران"، كما صدر له عدد من القصص القصيرة منها "قوس قزح"، و "عقل بلا جسد"، و "حظك اليوم"، "الآن نفتح الصندوق"، و "لست وحدك".


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